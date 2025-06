Corendon werkt vanaf mei samen met het internationale platform ResiRest. Ze bieden authentieke food-excursies in onder andere de Turkse regio Antalya aan.

Corendonreizigers boeken deze nieuwe excursie bij hun reisleider, waarbij ze gekoppeld worden aan een lokale familie. Daar krijgen ze letterlijk een kijkje in de keuken en worden ze aan tafel uitgenodigd om een traditionele maaltijd te nuttigen.

Meer dan zon, zee en strand

“Met deze samenwerking laten we zien dat vakantie meer kan zijn dan zon, zee en strand,” zegt Gunay Uslu (CEO van Corendon). “Onze klanten proeven niet alleen van de lokale keuken, maar ook van de cultuur en het dagelijks leven.” Geert Kroos (oprichter van ResiRest): “Samen met Corendon bereiken we nóg meer reizigers en stimuleren we lokale, inclusieve vormen van toerisme. Dat maakt deze samenwerking bijzonder waardevol.”

ResiRest

ResiRest is actief in meer dan 40 landen en werkt nauw samen met NGO’s en lokale coördinatoren om voedselveiligheid, hygiëne en fysieke veiligheid te garanderen. Zo’n 90 % van de excursie-opbrengst komt direct terecht bij de ontvangende familie, waardoor zij effectief meeprofiteren van het toerisme in hun regio.

Excursie

De excursie wordt momenteel aangeboden in Antalya, Alanya, Side en Bodrum. Op een later moment zal de excursie ook vanuit Marmaris en Didim te boeken zijn. Ook kijkt Corendon naar de mogelijkheid om de excursie in andere landen te gaan aanbieden.