Corendon heeft gisteren haar eerste grote event voor partners georganiseerd waarbij het 25-jarig jubileum van het bedrijf centraal stond. Dick Gussen (Director of Brand, Media & Partnerships Corendon) liet weten dat het jaar vol staat met evenementen rondom het 25-jarig bestaan van de touroperator.

Foto boven: Gunay Uslu (CEO Corendon), Victor Mids (illusionist) en Dick Gussen (Director of Brand, Media & Partnerships Corendon).

Het feest werd georganiseerd in The College Hotel Amsterdam waar Gussen de gasten onder andere meenam door de geschiedenis van Corendon en toelichting gaf op een aantal dingen die op de agenda staan voor dit jubileumjaar. De feestgasten werden daarnaast getrakteerd op een 5-gangen walkingdinner en een show van illlusionist Victor Mids, bekend van onder andere het tv-programma Mindf*ck.

Speciale livery

“Wij komen met een speciale livery die we binnenkort gaan lanceren. Wij gaan begin april één van deze vliegtuigen nog voorzien van een echte unieke livery en die gaan we ook groots lanceren in april”, aldus Gussen. .Mag ik nog niks over zeggen.” Gussen liet tevens weten dat de touroperator meer dan 10.000 klanten blij gaat maken met een stukje zomer. “Die krijgen een heel mooi Corendon-boeket thuisgestuurd. We hebben gekeken naar het aantal klanten die al meer dan 25 keer met ons op vakantie zijn geweest. Ik moet eerlijk zeggen, dat zijn er een hoop. Dus die gaan we als eerste blij maken.”

Gouden kroketje en retail

Daarnaast staat het jaar vol met activiteiten, waaronder een retail event. Gussen: “We zullen een groot aantal goede doelen ondersteunen, we gaan sportevenementen organiseren en we komen met het gouden kroketje. Wij gaan zelf intern een mooie feestavond organiseren voor het personeel. Dat gaan we ook voor onze partners doen, voor onze retailpartners, maar ook voor onze klanten.”

Cruises Curacao

Corendon gaat in haar jubileumjaar ook van start met cruises vanuit Curaçao. “Een cruiseschip dat we speciaal uit Europa hebben gehaald en dat voor ons vanuit Curaçao gaat varen. En waarom Curaçao? Curaçao heeft de afgelopen 20 jaar, geloof ik, geen cruiseschepen meer gehad die vanuit Curaçao vertrekken. Er liggen elke dag drie cruiseschepen in de haven van Curaçao, maar deze cruise die gaat echt vertrekken vanuit Curaçao. Ik was afgelopen weekend op Curaçao. Ons reisbureau dat we daar ook afgelopen jaar geopend hebben, heeft al gigantisch veel geboekt. Iedereen op Curaçao wil op die cruise. En wat misschien ook een beetje typisch Curaçao is: ze willen allemaal op de eerste. Dus daar zitten we inmiddels vol.”