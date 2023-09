Corendon is de komende drie jaar de officiële reispartner van PSV. Daarbij gaat het niet alleen de club, maar ook de supporters ondersteunen met de verschillende reizen.

Met PSV verbindt Corendon één van de grootste voetbalclubs van Nederland aan de organisatie. Corendon ondersteunt PSV de komende drie jaar onder andere met de inhuur van vliegtuigen voor de Europese uitwedstrijden voor zowel het eerste team als haar business leden. Ook de PSV supporters zullen de komende drie jaar profiteren van de samenwerking middels speciale aanbiedingen.

Reispartner

Commercieel Directeur Frans Janssen verwelkomt de kersverse partner met open armen. “Van jeugdtoernooien tot trainingskampen tot Europese uitduels. Onze verschillende elftallen reizen gezamenlijk heel wat af. Het is daarom prachtig dat we vanaf heden beschikken over een reispartner, die ons hierin kan ontlasten. Corendon kan zich op haar beurt nog dieper nestelen in het zakelijke zuiden. Met alle positieve gevolgen van dien.”



Steven van der Heijden, CEO Corendon: “We zijn er trots op dat we een partnership met PSV aangaan waarbij wij hun vaste reispartner worden de komende drie jaar. Zowel Corendon als PSV zijn prominente en succesvolle merken en op het vlak van reizen kunnen we nu onze krachten bundelen.” Debora de Roos, Directeur Marketing Corendon: “We zijn niet alleen reispartner voor de club en zichtbaar als sponsor in het Philips stadion, maar we gaan ook nauw samenwerken om PSV supporters mooie Corendon reizen aan te bieden. We richten ons via dit partnership prominent op het zuiden van ons land, waar we vakanties aanbieden vertrekkend vanaf Eindhoven, Maastricht en Brussel.”

Foto: Frans Janssen, Steven van der Heijden, Debora de Roos en Marcel Brands.