Corendon organiseerde van 7 tot en met 9 november de tweede editie van de Corendon Open House Day in het Corendon Amsterdam Schiphol Airport Hotel. De drie dagen stonden in het teken van het vijfentwintigjarig jubileum van Corendon en trokken veel belangstelling.

Op 7 november verwelkomde Corendon Nederlandse reisagenten en zelfstandige reisadviseurs. Zaterdag 8 november kwamen Belgische en Franse reisagenten naar het hotel. En op 9 november bezochten Corendon klanten het event. Meer dan vijftig internationale hoteliers, verkeersbureaus en partners namen deel. Bezoekers maakten kennis met accommodaties, bestemmingen en breidden hun netwerk uit.

Tegeltje

Iedereen genoot van een uitgebreide lunch of een diner met culinaire verrassingen. Reisprofessionals sloten de dag af met livemuziek en een DJ tijdens een feestelijke afterparty. Bezoekers maakten daarnaast kans op een verrassingsreis naar een zonnige bestemming met het spel Vergeet je tandeborsel niet!. De winnaar vertrok binnen zestien uur na afloop van het evenement voor een reis van maximaal acht dagen. De bezoekers ontvingen ook een Delfts tegeltje ontworpen door de Belgische kunstenaar Jan Scheirs als aandenken. Hij was aanwezig om de limited edition tegels te signeren. Vorig jaar stonden tekeningen van bekende symbolen uit het Caribisch gebied erop. Dit jaar stond Turkije centraal.

Inspiratie

Tineke Boele (Salesmanager Retail bij Corendon): “We kijken terug op drie dagen vol ontmoetingen, energie en inspiratie. Samen met reisprofessionals en klanten vierden we een bijzondere mijlpaal en keken we vooruit naar nieuwe reizen en plannen voor de toekomst.”

Award winnaars

De reisorganisatie reikte op 7 november de Corendon Awards uit. Met deze prijzen erkende Corendon Nederlandse reisagenten en zelfstandige reisadviseurs die het afgelopen jaar een uitzonderlijke rol speelden in de samenwerking met Corendon. De hoofdprijs ging naar TravelXL Reisburo Katwijk, winnaar van de titel Ambassador of Corendon 2025.

Meer winnaars:

ZRA of the Year – Angela Grooteman, Your Travel

Customer Service Excellence Award – Mirjam den Broeder, TUI at Home

Contact Center Excellence Award – Patricia Koppens, TravelXL Reisbureau Koppens

Acoya Curacao Expert Award – The Travel Club

Corendon Hotels & Resorts Expert Award – Westbound Travel

Travelpro was er ook bij. Zie meer beelden van het evenement hieronder.