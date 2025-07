Corendon voegt het Kaapverdische eiland Sal weer toe aan het winteraanbod. Vanaf november vliegen reizigers drie keer per week (dinsdag, donderdag en zaterdag) met Corendon Dutch Airlines vanaf Amsterdam naar Sal.

Reizigers kunnen verblijven in het nieuwe vijfsterrenhotel Royal Horizon Ponta Sino. Dit all-inclusive resort ligt aan het strand en op loopafstand van Santa Maria. Gasten kunnen gebruikmaken van zwembaden, restaurants en sportmogelijkheden.

Accommodaties

Naast dit hotel biedt Corendon ook andere bekende accommodaties aan in Santa Maria. Oasis Belorizonte is een viersterrenhotel met All Inclusive. Hotel Halos Casa Resort is modern ingericht en heeft een levendige beachclub aan het strand. Hotel Morabeza ligt het dichtst bij het centrum van Santa Maria en heeft een charmante sfeer.

Sal

Het eiland Sal is een unieke mix van Afrikaanse charme en Portugese invloeden, uitgestrekte witte zandstranden, een azuurblauwe oceaan. Het is de perfecte plek voor gezinnen, stellen en solo-reizigers voor een relaxte winterzonvakantie, maar ook voor wie actiever wil zijn. In het dorp Santa Maria wandelen bezoekers door kleurrijke straatjes, proeven ze lokale gerechten en genieten ze van een drankje op een terras. Wie graag iets onderneemt, heeft keuze uit activiteiten zoals snorkelen, duiken en kitesurfen.