Deze zomer brengt Corendon vakantiegangers direct vanaf Maastricht Aachen Airport naar populaire zonbestemmingen met een Airbus A320. Het vliegtuig is voor de zomermaanden gestationeerd op de Limburgse luchthaven en wordt gehuurd van Canada Jetlines.



Vrijdag 26 april 2024 vertrekt de eerste vlucht met dit toestel (CD583) naar Zakynthos. Naast dit Griekse eiland vliegt de reisorganisatie ook naar Kreta, het Turkse Antalya, Burgas in Bulgarije, het Spaanse Mallorca én Malaga vanaf de Limburgse luchthaven.

In totaal huurt Corendon twee Airbus A320 toestellen van Canada Jetlines. Het tweede toestel volgt in juni en wordt voor routes vanaf Schiphol en Rotterdam Airport ingezet. De twee vliegtuigen keren vóór de herfst- en winterperiode weer terug naar Canada. In de winterperiode verhuurt Corendon een Boeing 737 MAX 9 aan Canada Jetlines. Deze MAX 9 wordt ingezet op routes vanuit Canada naar het Caraïbisch gebied. De samenwerking met Canada Jetlines laat zien dat Corendon zo efficiënt mogelijk werkt om te voldoen aan de seizoenseisen van zijn klanten.

Daarnaast breidt de reisorganisatie het aanbod vanaf Maastricht Aachen Airport uit om passagiers nog meer keuzemogelijkheden te bieden voor hun zomervakantie. Met de comfortabele Airbus A320 en de aantrekkelijke bestemmingen die Corendon aanbiedt, maken zij het reizen vanaf deze regionale luchthaven gemakkelijker en aangenamer dan ooit tevoren. Tenslotte genieten passagiers die vanaf Maastricht Aachen Airport vertrekken van voordelen. De drukte van grotere luchthavens wordt vermeden en daarnaast parkeren Corendon klanten gratis hun auto.