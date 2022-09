Crisis? Laat je stem horen!

Deel dit artikel

Er wordt gesproken over een boekingsgolf, maar ook over de oorlog in Oekraïne, de luchthavenchaos, de inflatie, klimaatverandering en constante aandacht voor de negatieve gevolgen van vliegvakantie en andere manieren van reizen. Hosanna of crisis in de reissector? Doe meer met Travelpro Research.

Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten. Wijs je collega’s ook op de enquête, zodat we een compleet beeld krijgen. Onderaan de enquête vind je een leeg veld waar je een toelichting kunt geven op één of meerdere van de vragen.

Wil je naast het invullen van de enquête je bevindingen over de crisis (in een betoog) op de mail zetten of wil je de redactie er graag over spreken? Mail dit dan naar redactie@travelpro.nl.

Doe mee aan ons onderzoek.

Author Arjen Lutgendorff