Het nationale elftal van Curaçao heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. Na een nagelbijtend spannend gelijkspel in Kingston tegen Jamaica is de ploeg van Dick Advocaat, Dean Gorré en Cor Pot verzekerd van deelname aan het grootste sportevenement ter wereld. Hoofdsponsor CorenDick is uitzinnig van trots en telt af naar de poulefase.

CorenDick-eigenaar Atilay Uslu, die erbij was in Kingston, Jamaica: “Ik heb er bijna geen woorden voor. Het is episch, echt spectaculair wat deze jongens hebben bereikt. Kippenvel. The Blue Wave heeft iets gedaan waar het hele eiland en supporters van over de hele wereld nauwelijks van durfden te dromen. Wat ben ik trots dat we deze reis samen zijn begonnen, en dat we ons als CorenDick achter dit fenomenale team hebben kunnen scharen.”

The Blue Wave

The Blue Wave, zoals het nationale elftal heet, heeft in één avond meerdere records verbrijzeld. Curaçao is nu het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. Met Dick Advocaat staat bovendien de oudste bondscoach ooit op het toernooi. Op Curaçao werd massaal meegestreden. Op het Waaigat stonden duizenden supporters voor het grote scherm. Toen na een extreem spannende laatste tien minuten eindelijk het fluitsignaal klonk, ging het eiland volledig los. Voetbal heeft Curaçao bij elkaar gebracht op een manier die niemand zal vergeten die erbij was. Dit was met recht een historische avond.

WK

Het WK vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli 2026 in Canada, de VS en Mexico. Op vrijdag 5 december 2025 wordt bekend in welke poule Curaçao zit.