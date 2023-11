Na zeven jaar te hebben gewerkt voor EURAM laat Daniëlle Goedkoop weten dat ze met haar professionele carrière een andere kant opgaat. Vanaf 1 december 2023 gaat ze aan de slag bij Lieb Management.



“In mijn nieuwe rol vertegenwoordig ik verschillende bestemmingen en ga ik mijn passie voor reizen en toerisme verder verbreden.”

“Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn oprechte waardering uit te spreken voor de waardevolle relatie die we door de jaren heen hebben opgebouwd. Jullie vertrouwen in EURAM heeft niet alleen bijgedragen aan mijn persoonlijke groei, maar heeft ook ons team geholpen om successen te behalen en na Covid weer als een gezond bedrijf mooie stappen te maken. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om met jullie samen te werken en jullie te ontmoeten bij de vele events, reizen en webinars van de afgelopen jaren”, laat Daniëlle weten.

Haar beslissing om weg te gaan bij EURAM is al wat langer bij het bedrijf bekend en haar taken zijn inmiddels verdeeld binnen het bedrijf. Daniëlle: “Zoals gewoonlijk staat het Support Team voor jullie klaar (info@euram.eu of +32 16 29 27 25) en voor commerciële zaken kun je terecht bij mijn collega Vincent Hekkert (vincent@euram.eu of +31 6 247 73 772).”