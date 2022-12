Danny van der Harst (56) overleden

Deel dit artikel

Danny van der Harst is na een kort maar hevig ziekbed, thuis in bijzijn van zijn dierbaren op 56-jarige leeftijd overleden. ‘Met groot verdriet nemen wij afscheid van onze geliefde man, trotse vader, stoere zoon en broer.’

Danny was getrouwd met Mehrnaz en was vader van Ryan.

Zijn carrière begon hij bij (Sport)marketingbureau Pro Sport waarop hij eind jaren ’90 in de reiswereld terechtkwam waar hij tal van mensen leerde kennen.

Danny werkte in de reissector bij verschillende bedrijven, waaronder VARIG Brazilian Airlines, Kales Airline Services en Otravo. Daarnaast was hij extern adviseur voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, medeoprichter van MyTravelPlanner en met DTMG Projects was Danny actief voor verschillende bedrijven en met eigen projecten. De laatste jaren was hij actief als docent Travel & Hospitality aan het MBO College Airport in Hoofddorp.

Donderdagmiddag jl. vond de uitvaartdienst plaats in Amsterdam. In plaats van bloemen heeft de familie aangegeven dat een donatie aan het KWF Kankerbestrijding van harte welkom is.

Het team van Travelpro en TravMagazine wenst familie, vrienden, collega’s en alle anderen veel sterkte toe met het verlies van Danny.

Author Arjen Lutgendorff