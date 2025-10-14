In 2026 viert de Airline Express haar 35ste editie. De Airline Express biedt reisprofessionals de mogelijkheid om in één avond volledig op de hoogte te worden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in de luchtvaartwereld.

Data & locaties

16 maart – Schiphol (Schipholgebouw)

(Schipholgebouw) 17 maart – Schiedam (Van der Valk Schiedam)

(Van der Valk Schiedam) 30 maart – Eindhoven (Van der Valk Eindhoven – Best)

(Van der Valk Eindhoven – Best) 31 maart – Duiven (Van der Valk Duiven)

(Van der Valk Duiven) 7 april – Schiphol (Schipholgebouw)

(Schipholgebouw) 13 april – Hengelo (Van der Valk Hengelo)

(Van der Valk Hengelo) 14 april – Groningen (Groningen Airport)

Airlines

De Airline Express 2026 verwelkomt 24 luchtvaartmaatschappijen, waaronder:

Air Baltic, Air Europa, Air Malta, APG Benelux, AVIAREPS, Cathay Pacific, China Airlines, Condor, Croatia Airlines, Etihad Airways, EVA Airways, Icelandair, ITA Airways, JetBlue, KLM, LOT, Lufthansa Group, Qatar Airways, TAP en Singapore Airlines.

Daarnaast sluiten vier nieuwe airlines aan: Royal Jordanian, Oman Air, Transavia en Turkish Airlines.

Inschrijven

Reisagenten kunnen zich vanaf medio december inschrijven via www.pasra.nl. Let op: er zijn maximaal 120 plekken per locatie, dus wees er op tijd bij. De organisatie kijkt uit naar een bijzondere editie met een fantastisch jubileum gadget na afloop voor elke reisagent.