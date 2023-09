De dames leerden elkaar kennen tijdens de winnaarsreis van EURAM naar Abu Dhabi. Het klikte en een nieuwe ontmoeting kon niet uitblijven. Een barbecue was dan ook snel gepland. Om het nuttige met het aangename te verenigen, gooide Travelpro een aantal stellingen op tafel…

AI (artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie) biedt kansen voor de reisbranche



Angelique Schillings (The Travel Club): “Ik gebruik het zelf nog niet, maar ik hoor van collega’s dat het iets geweldigs is. Ze gebruiken ChatGPT voor teksten over bestemmingen in hun offertes. Ze zeggen hierdoor veel sneller klaar te zijn. Ik doe er nog helemaal niks mee, maar ik denk niet dat het de ZRA of het reisbureau gaat vervangen. Toen internet opkwam werd er ook gezegd dat er binnen een paar jaar geen enkel reisbureau meer zou zijn, en kijk nu eens. Het landschap is natuurlijk wel anders ingericht door onder meer de komst van zelfstandige reisadviseurs.”

Daniëlle Goedkoop (EURAM): “De huidige ChatGPT is actueel met internetdata tot september 2021. Ik heb gelezen dat Microsoft druk bezig is met een update. ChatGPT zal worden geïntegreerd in alle applicaties van Microsoft. Ook Google komt binnenkort met een gelijkwaardige oplossing. AI kan echt bizar veel, maar kijk er naar als handig hulpmiddel en niet zo zeer dat het iemand gaat vervangen. Ik denk juist dat Covid de menselijke interactie en service een enorme boost heeft gegeven.”

Lara Gulitz (Personal Touch Travel): “Ik vind het ook wel een beetje eng, waarmee ik bedoel dat het af en toe lijkt of wij ingehaald worden door de technieken/computer, maar het is ook superknap. Ik verwacht niet dat AI het persoonlijke advies, wat wij wel kunnen geven, gaat vervangen. Het is kan een handig hulpmiddel voor bijvoorbeeld content zijn. Daarnaast kennen wij onze klanten.”

Linda van de Noort (Travel Counsellors): “Dat vind ik ook. Ik ken mijn klanten en zij kennen mij. Dat zeggen ze ook voorafgaand aan een uitzoekopdracht. Ze vertrouwen mij blind op mijn expertise door mijn jarenlange ervaringen in de branche en bezoeken aan bestemmingen. Ik ben dan ook niet bang voor de opkomst van AI.”

Daniëlle: “ChatGPT kan je de basis geven, je ondersteunen maar check het altijd goed en gebruik uiteraard je eigen kennis, die van je collega’s én die van je leveranciers. Ik denk wel dat dit soort ‘bots’ deel gaan uitmaken van ons dagelijkse werk. Bij EURAM werken we er al regelmatig mee.”

Linda: “We kunnen AI gebruiken als hulpmiddel, maar het zal ons niet gaan vervangen.”

