Op uitnodiging van Disney Cruise Line en Zeetours stapten een groep Nederlandse reisagenten begin vorige maand aan boord van de Disney Magic. Samantha Storteboom, ZRA bij de Travel Club, neemt je mee op deze magische reis.

Samantha: “Op uitnodiging van Disney mocht ik mee met de Disney Magic. Disney wilde ons namelijk kennis laten maken met Disney Cruise Line. Naast een groep Nederlandse reisprofessionals, waren er ook Duitse en Spaanse reisagenten aan boord. We werden begeleid door medewerkers van Disney, waaronder Malu van der Graaff, maar ook Bart Koper van Zeetours was mee. Op woensdag 10 augustus vertrok het schip vanuit Kopenhagen. Zelf waren we een dag eerder in de stad, waardoor we nog tijd hadden om Kopenhagen zelf te ontdekken, dat hebben we gedaan per fiets met Baja Bikes. We zijn lang alle hotspots van de stad geweest, waaronder de bekende zeemeermin. Het was voor mij de tweede keer cruisen en de eerste keer met Disney Cruise Line.”

Disney Magic

De Disney Magic is een bijzonder schip. Het is namelijk het eerste schip van Disney Cruise Line dat in 1998 in de vaart werd genomen. “Ze hebben het schip geüpdate, waardoor je totaal niet in de gaten hebt dat het al een wat ouder schip is. Het is bijzonder om te zien dat de Disney Magic al 25 jaar de Disney-magie over de wereldzeeën brengt. Het schip is kleinschalig en goed onderhouden. Ik wil eigenlijk zeggen, de Disney Magic is niet uniek, ze is magisch! Vooral voor de Europese markt is het een zeer bijzonder schip. Helaas zal ze niet meer terugkeren, maar krijgen we wel de Disney Dream naar Europa.” De Disney Magic heeft een capaciteit van 2.713 passagiers, verdeeld over 877 staterooms. Leuk feitje is dat Disney Cruise Line de eerste cruisemaatschappij was met gele reddingsboten, in plaats van de traditionele oranje. Disney kreeg speciale toestemming van de Amerikaanse kustwacht om de reddingsboten geel te schilderen. Hierdoor hebben de schepen het kleurenschema van Mickey Mouse: zwart, rood en geel.

Lees hieronder de hele reportage in Travelpro nummer 9.

Author Dylan Cinjee