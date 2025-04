De Jong Intra Vakanties heeft haar online maatwerkmodule SmartPackager uitgebreid met realtime vluchtmogelijkheden, waardoor het nog eenvoudiger wordt om volledig op maat gemaakte rondreizen samen te stellen.



Deze uitbreiding speelt in op de groeiende vraag naar flexibiliteit en maakt de module ideaal voor zowel reizen die ver van tevoren worden gepland als last-minute boekingen. SmartPackager, al bekroond met de Vakantie Award voor Innovatie, stelt reisagenten in staat om accommodaties, excursies, huurauto’s en nu ook vluchten te combineren, en wordt breed omarmd door professionals in de reisbranche vanwege de gebruiksvriendelijkheid en snelheid. “We spelen met SmartPackager in op de groeiende vraag naar maatwerk en flexibiliteit,” zegt Tineke Boele. “Van het aanpassen van standaard rondreizen tot het helemaal zelf samenstellen van een reis – met de nieuwe vluchtfunctionaliteit kan dit nu volledig online. De offerte kun je direct doorsturen en alle componenten zijn op basis van beschikbaarheid. De maatwerkofferte is direct beschikbaar.”



Een groot voordeel van SmartPackager is volgens de Jong Intra de realtime beschikbaarheid van alle reiscomponenten. Hierdoor is het systeem niet alleen geschikt voor het langer van te voren samenstellen of aanpassen van reizen, maar ook uitstekend inzetbaar als tool voor last minute rondreizen. “Voor reizigers die op korte termijn op pad willen, biedt SmartPackager snelheid en zekerheid. Reisagenten kunnen in enkele klikken een complete reis samenstellen én direct boeken”, aldus “, zegt Maaike van der Windt, directeur de Jong Intra Vakanties.