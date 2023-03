De Jong Intra houdt allereerste campingstudiereis

Deel dit artikel

De Jong Intra Vakanties kondigde vandaag haar campingstudiereis naar Italië aan. “Het is onze allereerste en dus een primeur”, laat Sarena Zijlmans weten.

De eerste campingstudiereis van de Jong Intra Vakanties staat gepland van 14 tot en met 19 mei aanstaande en gaat naar Italië. “We bezoeken onder meer het Gardameer, de Venetiaanse Riviera en Venetië. We verblijven tijdens deze studiereis in luxe (sta)caravans en gaan het ultieme campinggevoel ontdekken. Hoe tof is dat?” De studiereis wordt ter plaatse uitgevoerd met huurauto’s, die op de luchthaven in Italië klaarstaan.

Inschrijven

Mocht je je willen inschrijven? Dan vraagt de Jong Intra Vakanties om je bereidheid om in een huurauto te willen rijden en of je in bezit bent van een creditcard met pincode. De kosten van deze studiereis bedragen €369 op basis van halfpension, inclusief vluchten, huurauto, activiteiten en uiteraard het verblijf op de verschillende campings. De inschrijfperiode loopt t/m 29 maart en inschrijven kan via sales@dejongintra.nl.

Auteur Sharon Evers