De Jong Intra Vakanties introduceert vanaf 1 november drie concrete voordelen die het boeken nog zorgelozer maken, waardoor reizigers hun groepsreis binnen Europa voor het zomerseizoen 2026 met nieuwe en extra zekerheden kunnen vastleggen.

De voordelen zijn: vroegboekkorting tot €50 per persoon bij boeking tot en met 31 januari 2026, een ruim aanbod aan gegarandeerde vertrekken, zodat reizigers zeker zijn dat hun reis doorgaat en geen annuleringskosten tot en met 28 februari 2026 en na die tijd een gratis omboekgarantie tot 4 weken voor vertrek. “We willen dat onze klanten met een gerust gevoel kunnen boeken”, zegt Maaike van der Windt, directeur bij de Jong Intra Vakanties. “Zekerheid en vertrouwen staan bij ons centraal. Daarom combineren we flexibiliteit met de deskundigheid en betrouwbaarheid waar we al jaren om bekendstaan.” Met deze actie speelt de Jong Intra Vakanties in op de behoefte aan duidelijkheid en zekerheid bij het vroeg boeken van groepsreizen. Reizigers profiteren op deze manier van de laagste prijs, gegarandeerde uitvoering en volledige vrijheid om zich tot eind februari te bedenken.

Fietsgroepsreizen

Nieuw in het assortiment zijn de fietsgroepsreizen: een formule voor de actieve vakantieganger. De touringcar brengt reizigers én hun fietsen comfortabel naar de mooiste fietsroutes van Europa, van de Donau tot de Moezel en van België tot aan de Bodensee. “Onze fietsgroepsreizen bieden de perfecte balans tussen actief bezig zijn en het gemak van een goed georganiseerde vakantie en zijn een mooie aanvulling op de al bestaande boat & bike groepsreizen”, aldus Van der Windt.

Kleine groepen, grootse beleving: Reizen in klein gezelschap zorgt voor een persoonlijkere sfeer en meer individuele aandacht. De Jong Intra Vakanties biedt daarom steeds meer groepsreizen aan met kleinere groepen, zodat reizigers optimaal kunnen genieten van hun bestemming.

VIP Class touringcar

Voor wie houdt van comfort en ruimte onderweg, introduceert de Jong Intra Vakanties de VIP Class touringcar: een nieuwe standaard in luxe busreizen. Deze moderne touringcars zijn uitgerust met maximaal 30 stoelen en bieden extra beenruimte en comfort.

De Jong Intra Vakanties heeft tevens de keuze gemaakt geen verschillende groepen van bijvoorbeeld individuele klanten en een vereniging of stichting te combineren binnen één reis. Zo reist iedereen met gelijkgestemden die dezelfde interesses en verwachtingen delen. Dit zorgt voor meer rust, samenhang en een prettige groepsdynamiek, precies datgene wat een groepsreis zo bijzonder maakt.

Kernwaarden

Met deze vernieuwingen onderstreept de Jong Intra Vakanties opnieuw haar kernwaarden: deskundig, betrouwbaar en persoonlijk. Reizigers kunnen hun vakantie met vertrouwen vooruit plannen en doen dat nu met meer beleving en zekerheid dan ooit.

Beeld ter illustratie