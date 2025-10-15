De Jong Intra Vakanties werkt inmiddels tot 60% sneller aan het ontwikkelen van reisinformatie en het beantwoorden van klantvragen, dankzij de inzet van AI zonder personeel te vervangen. Dat laat de touroperator vandaag weten.

In samenwerking met met specialist AI Opener lanceert de Jong Intra Vakanties ‘Eva’: een AI-agent die zelfstandig teksten schrijft voor het reisaanbod. Eva is getraind in de tone-of-voice van de reisorganisatie. “Eva weet welke woorden we wel en niet gebruiken”, zegt Maaike van der Windt (directeur de Jong Intra Vakanties). Ze noemt als voorbeeld het toevoegen van een nieuwe accommodatie, dat gebeurt nu voor 60% automatisch. Medewerkers sturen alleen nog bij. “We noemen het hier: human in the lead. De mens blijft de regisseur.”

Van der Windt: “Onze filosofie is: alleen bouwen wat werkt. We hebben een klein team met grote ambities. Dan moet je slim omgaan met je capaciteit. AI Opener daagt ons uit, maar we kiezen bewust: wat nú rendement oplevert, voeren we uit. De rest parkeren we.”

Naast contentcreatie wordt AI ook ingezet bij klantcommunicatie, zoals bij het opstellen van offertes, het beantwoorden van vragen en het sneller op papier zetten van dagprogramma’s voor rondreizen. Volgens Van der Windt bedenkt AI geen reizen, maar presenteert ideeën snel en overzichtelijk. “Ons vakmanschap blijft leidend, maar AI helpt ons dat vakmanschap sneller en klantvriendelijker over te brengen. AI verandert het werk, niet de mens. Een digitale collega kan veel werk verlichten, maar als een klant strandt in het buitenland of een vlucht uitvalt, wil je een écht mens spreken. Dat blijft onvervangbaar.”

Voor de komende jaren verwacht de reisorganisatie een verdere opmars van digitale assistenten die medewerkers ondersteunen en partners en klanten sneller helpen. Maar persoonlijke aandacht en de menselijke maat blijft centraal. “Technologie helpt ons vooruit, maar onze medewerkers maken het verschil.”