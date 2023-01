“De mensen in ons flight team worden alleskunners”

Deel dit artikel

Ongeveer een half jaar geleden startte Hubert van Velden zijn loopbaan bij de Prijsvrij Group. Als Director Distribution is hij onder meer verantwoordelijk voor het opbouwen van een nieuwe afdeling binnen het reisbedrijf dat zich expliciet richt op vluchten. “Dat doe ik samen met de juiste mensen en innovatieve technologie.”



Van Velden: “Voordat ik overstapte naar Prijsvrij werkte ik acht jaar voor Amadeus, waar ik verantwoordelijk was voor de reisbureaus en touroperators in de Benelux. In die hoedanigheid werkte ik nauw samen met Prijsvrij. Ik ben altijd onder de indruk geweest van de gedrevenheid, ambitie en innovatie van de reisorganisatie. Op een gegeven moment kreeg ik de mogelijkheid aangeboden om voor Prijsvrij de eigen touroperatorproducten te verbreden. Door de beste systemen en leveranciers aan te sluiten, met directe én volledige grip op kwaliteit. Waarvan de klant uiteindelijk weer profiteert.”



Betrokken

Op de vraag hoe hij het afgelopen half jaar heeft beleefd, antwoordt Van Velden: “Het is een geweldige rit. Prijsvrij is van origine een tech-gedreven organisatie die is doorgegroeid naar een reisbedrijf. Hierdoor heerst er een heel andere manier van denken en werken met veel ruimte voor zelfinitiatief en voor het uitbouwen van die initiatieven, maar wel altijd met de klant en optimalisatie in het achterhoofd. Zoals: hoe kunnen we bepaalde zaken verbeteren én automatiseren? Hoe kunnen we de klantreis verbeteren? Er wordt continu gezocht naar de juiste antwoorden op deze vragen. Dat zie je ook terug in de manier waarop de verschillende teams op elkaar zijn aangesloten; hoe ze met elkaar werken en ieder team op zijn eigen manier betrokken is in het geheel. Er is bijvoorbeeld een ontzettend sterke samenwerking tussen commercie, data en de technische teams. Hierdoor hebben we goed zicht op waar het op draait, waar we aanwezig moeten zijn en hoe we de reiziger kunnen ontzorgen.”



Kennis

Een van de opdrachten waar Van Velden zijn tanden in heeft gezet, is het opzetten van een vluchten-gespecialiseerd team. “Hierin brengen we een aantal werelden bij elkaar, zoals de bekende IATA-wereld wat een enorme complexiteit met zich meebrengt. Je vraagt naar een bepaalde betrokkenheid, affiniteit en kennis van het team. Met de juiste partners en mensen aan boord lukt het ons en kunnen we hier veel waarde uithalen, zodat we veel dichter op de data en de luchtvaartmaatschappijen zitten. Daardoor worden ook gemakkelijker rechtstreekse relaties met leveranciers opgebouwd.”



Author Sharon Evers