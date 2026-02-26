‘Bij &Olives Travel draait het om reizen in je eigen tempo en het opdoen van authentieke ervaringen. In het Middellandse Zeegebied komt die filosofie misschien wel het sterkst tot uiting’, aldus Debora de Roos (Directeur Marketing, Verkoop & Klantervaring bij &Olives).



‘In het Middellandse Zeegebied wordt het leven niet opgejaagd, maar geleefd, met aandacht voor smaak, traditie en omgeving. Precies dat gevoel vormt het vertrekpunt van onze mediterrane reizen.’

‘Wij richten ons op reizigers die verder kijken dan alleen een mooie bestemming. Natuurlijk zijn de kustlijnen van Portugal indrukwekkend, de gastvrijheid in Spanje warm en de Griekse eilanden veelzijdig. Maar het zijn juist de kleine momenten die een reis bijzonder maken: een lunch in de schaduw van een olijfboom, een gesprek met een lokale wijnmaker of de rust van een dorp dat nog volgens het ritme van de seizoenen leeft.’ Debora vertelt dat de reizen van &Olives zo zijn samengesteld dat er ruimte ontstaat voor die momenten. ‘Fly-drives in een ontspannen tempo, of een langer verblijf op één bijzondere plek, geven de vrijheid om een bestemming echt te ervaren. Daarbij kiezen we bewust voor accommodaties met karakter. Stijlvolle boutiquehotels, authentieke masseria’s in Italië en zorgvuldig geselecteerde villa’s, elk met een eigen verhaal.’

Inhoud, rust en echte authenticiteit

‘Wat onze mediterrane reizen verbindt, is oog voor kwaliteit, sfeer en persoonlijke service. Niet in de vorm van overdaad, maar juist in aandacht en zorgvuldigheid. Wij geloven dat luxe zit in eenvoud, comfort en een gevoel van thuiskomen, ook ver van huis’, aldus Debora. ‘De Middellandse Zee nodigt uit om te vertragen. Om te kijken, te proeven en te ervaren. Met onze reizen maken wij die uitnodiging voelbaar, voor reizigers die kiezen voor inhoud, rust en echte authenticiteit.’

