Delta Air Lines herstart komend winterseizoen de dagelijkse service tussen Amsterdam Airport Schiphol (AMS) en Tampa International Airport (TPA) op 27 oktober.

“Door Delta’s grootste hub in Europa naadloos te verbinden met de bekende stranden van Tampa, biedt Delta reizigers een toegangspoort om het beste van Europa en Amerika te verkennen,” zei Matteo Curcio, Senior Vice President voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India bij Delta. “Met onze premium voorzieningen en uitgebreide wereldwijde netwerk, hebben reizigers veel te genieten komend winterseizoen.”

Deze route versterkt het Florida-Europa netwerk van de luchtvaartmaatschappij en is een aanvulling op bestaande winterseizoen diensten tussen Amsterdam en Orlando (MCO). Delta vliegt ook het hele jaar door van Amsterdam naar Atlanta (ATL), Boston (BOS), Detroit (DTW), Minneapolis/St Paul (MSP), New York (JFK), Portland (PDX), Salt Lake City (SLC) en Seattle (SEA). Met de joint venture partners van Delta is de connectiviteit met Florida zeer uitgebreid. KLM en Air France bieden vluchten aan tussen Miami en Parijs, terwijl Virgin Atlantic vliegt van zowel Miami als Tampa naar London Heathrow (LHR) en van Orlando naar zowel Manchester als LHR.

De nieuwe vlucht brengt reizigers vanuit Amsterdam op slechts een steenworp verwijderd van de beste stranden van Amerika. DeTampa Bay-regio biedt een heerlijke keuken, een bruisend nachtleven en geweldige ervaringen in de zon en aan het water.

De nieuwe service wordt uitgevoerd met een Airbus A330-300 vliegtuig, met keuze uit Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ en Main Cabin. Delta One klanten kunnen zich uitstrekken in een flatbed en genieten van premium voorzieningen zoals luxueus beddengoed gemaakt van gerecyclede plastic flessen, meer drankopties en een seizoensgebonden door een chef samengestelde viergangenmaaltijd.