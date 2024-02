DFDS, de wereldwijde ferry-operator, breidt haar portfolio uit met de recente overname van de premium veerbootmaatschappij FRS Iberia/Maroc. Deze strategische stap is een spannende mijlpaal voor DFDS, waarmee nieuwe bestemmingen beschikbaar worden voor haar passagiers, laat DFDS weten.

Na de integratie van FRS Iberia/Maroc biedt DFDS nu drie nieuwe shortsea-ferryroutes aan over de Straat van Gibraltar tussen Spanje en Marokko; Tarifa-Tanger Ville, Algeciras-Tanger Med en Algeciras-Ceuta. Deze nieuwe routes bieden een scala aan mogelijkheden voor reisliefhebbers, of ze nu op reis gaan of een bezoek aan dierbaren plannen. DFDS’s Vice-President en Head of Passenger, Kasper Moos: “Met de overname van FRS Iberia/Maroc beginnen we aan een spannende nieuwe reis voor DFDS. Met de overname kunnen we ons bereik en het aanbod aan routes vergroten.”

DFDS opereert tien passagiersroutes door heel Europa, met meer dan 4,7 miljoen passagiers tussen:

IJmuiden -Newcastle

Copenhagen-Oslo en Frederikshavn-Oslo

Dover-Calais, Dover-Dunkirk, Dieppe-Newhaven en Rosslare-Dunkirk

Paldiski- Kapellskär, Klaipeda-Karlshamn en Klaipeda-Kiel

Door de sterke punten van het bestaande merk en FRS Iberia/Maroc te combineren, creëert DFDS een dynamisch aanbod dat het reizen per ferry in de Straat van Gibraltar opnieuw zal definiëren. Moos voegt hieraan toe: “We zullen de komende weken meer informatie over deze nieuwe routes blijven delen en kijken er naar uit om passagiers aan boord te mogen verwelkomen voor onvergetelijke avonturen in de nabije toekomst.”