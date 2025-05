The Walt Disney Company heeft plannen aangekondigd voor een nieuw themapark in Abu Dhabi – de eerste nieuwe vestiging sinds Shanghai Disney Resort in 2016. De locatie is Yas Island, een kunstmatig eiland op een half uur rijden van de hoofdstad, dat zich de voorbije jaren ontwikkelde tot een toeristisch hoogtepunt in de Golfregio.

Het nieuwe Disneyland Abu Dhabi komt in handen van Miral, de lokale leisureontwikkelaar die ook Ferrari World, Warner Bros. World en SeaWorld op het eiland exploiteert. Miral wordt verantwoordelijk voor de bouw en de exploitatie, terwijl Disney’s Imagineering-team het creatieve concept uittekent.

De eerste ontwerpen zijn momenteel in de maak, een proces dat volgens Josh D’Amaro, voorzitter van Disney Experiences, normaliter twee jaar duurt. De bouw zelf zal daarna vijf tot zes jaar in beslag nemen.

Dat het park net op Yas komt, is geen toeval. Het eiland trekt al miljoenen bezoekers dankzij het Formule 1-circuit Yas Marina en een groeiend aanbod aan gezinsattracties. Met Disneyland moet het recreatie-aanbod verder worden opgetild tot internationaal topniveau.

Volgens Disney-CEO Bob Iger zal het resort “authentiek Disney en onmiskenbaar Emiratisch” zijn; een mix van futuristische architectuur, lokale cultuur en geavanceerde storytellingtechnologie.

Disney en Miral onderhandelen al anderhalf jaar over het project. Zodra de ontwerpen klaar zijn, worden meer details bekendgemaakt.