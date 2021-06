Disneyland Paris vanaf vandaag weer geopend

Disneyland Paris heropent vandaag met het Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club hotel en Disney Village. Gasten kunnen opnieuw genieten van iconische attracties inclusief nieuwe ervaringen zoals Cars ROAD TRIP, nieuwe momenten met Disney, Pixar, Star Wars en Marvel Figuren, unieke interacties met Cast Members en meer verrassingen. Op 21 juni opent ook het nieuwe Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel en op 1 juli is de première van de nieuwe show Disney Junior Dream Factory.

Natacha Rafalski (President van Disneyland Paris), vierde de heropening van het resort tijdens een ceremonie in het Walt Disney Studios Park. “We zijn erg enthousiast om de Disney magie terug te brengen naar onze gasten, op de meest geweldige manier en met verbeterde gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Als de belangrijkste toeristische bestemming in Europa ben ik zo trots om te zien dat Disneyland Paris een sleutelrol speelt in de heropleving van de reisbranche. Het is een hoofdstuk vol hoop en optimisme dat we samen beginnen, omdat we geloven dat dromen en geluksmomenten delen met familie en vrienden nog nooit zo belangrijk is geweest.”

De eerste gasten die vandaag arriveren kunnen weer genieten van Disneyland Paris. Dankzij de vele selfie spots beleven gasten een speciaal moment met hun favoriete Figuren uit de Disney, Pixar, Star Wars en Marvel werelden. Een van deze nieuwe belevingen is een galactische ervaring met Star Wars legendes, zoals Chewbacca, Kylo Ren of Stormtroopers in Videopolis Theatre. Figuren uit Alice in Wonderland verblijden de gasten met The Cheshire Cat Train in Main Street, U.S.A. Er verschijnt ook een praalwagen met de beroemde Disney Prinsessen als verrassing in het Disneyland Park. In het Walt Disney Studios Park komt Cruella onverwachts op bezoek, net als Emile en Remy uit Ratatouille. Bovendien zijn de geliefde personages uit Frozen terug bij Animation Celebration en staan de Marvel Superhelden klaar om selfies te maken met gasten op het podium van Studio Theatre.

Als onderdeel van de voortdurende transformatie van het Walt Disney Studios Park, opent vanaf vandaag de nieuwe attractie Cars ROAD TRIP. Het Walt Disney Studios Park is hiermee De plek waar Pixar avonturen tot leven komen. Deze nieuwe ervaring neemt gasten mee naar de wereld van de Pixar Cars films, langs de idyllische Route 66, de meest legendarische snelweg van het Amerikaanse zuidwesten. Gasten reizen aan boord van een tram en ontmoeten Bliksem McQueen, Martin en vele anderen, terwijl ze langs enkele natuurwonderen en bijzondere Cars verrassingen komen. Bij de uitgang van de attractie kan genoten worden van een heerlijke pauze bij de foodtruck The Laugh ‘n’ Go, gepresenteerd door Bel. Deze leuke ‘pitstop’ bevat snacks die door de chef-koks van Disneyland Paris zijn gemaakt met de bekende La vache qui rit kaasjes.

Op slechts een korte wandeling (of gratis pendeldienst) van de Disney Parken, brengt Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel een eerbetoon aan de thuisplaats van vele Marvel Superhelden en hun bedenkers. Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel biedt vanaf 21 juni eersteklas comfort en persoonlijke service, terwijl het de cultuur en levendige energie van New York City viert, ingericht als een New Yorkse kunstgalerie. Met meer dan 350 tentoongestelde kunstwerken, waaronder ongeveer 50 exclusieve stukken, geïnspireerd door strips en films en gemaakt door meer dan 110 internationale kunstenaars, is het een van de grootste publiekelijk toegankelijke collecties Marvel kunstwerken ter wereld.

Disney Junior Dream Factory, een nieuwe live entertainmentshow, gaat in première op 1 juli 2021. Het is de eerste show die Disneyland Paris aanbiedt na de heropening. De show is ideaal voor gezinnen met jonge kinderen en vindt plaats in het gloednieuwe ‘Studio D’ in het Walt Disney Studios Park. In deze meeslepende show van 20 minuten nodigen enkele van de populairste Disney Junior Figuren, zoals Mickey, Minnie en Timon en rijzende sterren Vampirina en Fancy Nancy Clancy, gasten uit om samen dromen uit te laten komen door leuke en herkenbare liedjes te leren en te zingen.

Aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

De gezondheid en het welzijn van gasten en Cast Members blijft een topprioriteit en daarom volgt de heropening van Disneyland Paris een bewuste aanpak met aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die vorig jaar met succes zijn geïmplementeerd. De maatregelen blijven de overheidsrichtlijnen volgen, dit toont aan dat het resort de gastervaring kan verbeteren en tegelijkertijd een veilige omgeving voor iedereen kan bieden. Aangezien de autoriteiten het dragen van een mondkapje aanbevelen in openbare ruimtes, is het dragen van een mondkapje in Disneyland Paris verplicht voor alle gasten van 6 jaar en ouder. Daarnaast is er beperkte capaciteit in de Parken en daarom zijn toegangstickets en een reservering vooraf vereist om fysieke afstand te kunnen houden, volgens de richtlijnen van de overheid. Als gevolg hiervan zijn sommige ervaringen, shows of evenementen niet beschikbaar of kunnen ze worden gewijzigd, afhankelijk van de evoluerende richtlijnen van de autoriteiten. Dit omvat onder andere Disney Stars on Parade en de avondshow Disney Illuminations, die op een later tijdstip terugkeren.

