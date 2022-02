DoubleTree by Hilton: nieuwe hotels in Italië, Frankrijk, Roemenië, Hongarije, Nederland en Duitsland

Deel dit artikel

Hilton heeft vandaag aangekondigd dat het DoubleTree by Hilton-portfolio fors zal worden uitgebreid met de komst van zes nieuwe Europese hotels in Italië, Frankrijk, Roemenië, Hongarije, Nederland en Duitsland. DoubleTree is Hilton’s snelst groeiende full service-label in Europa, dat in de komende vijf jaar naar verwachting 37 hotels zal openen. Deze hotels zullen zich bij de meer dan 120 DoubleTree by Hilton-vestigingen voegen die momenteel al in Europa gevestigd zijn.

Patrick Fitzgibbon, vicepresident Ontwikkeling bij Hilton voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika: “Sinds DoubleTree by Hilton in 2008 naar Europa is gekomen, heeft het label een voortrekkersrol gespeeld in de groei van de Europese luxe hotels. Het hotel is nu actief in 19 landen en heeft plannen om in de komende jaren in nog eens zeven landen te starten. De goede wereldwijde reputatie en het trouwe klantenbestand bieden het label goede kansen voor verdere ontwikkeling. Met in totaal al 600 hotels in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waarvan er 140 toebehoren aan het label DoubleTree by Hilton, zijn de locaties van de zes nieuwe Europese hotels strategisch gekozen. Zo wordt er ingespeeld op de groeiende voorkeuren van de consument en de vraag vanuit het bedrijfsleven, terwijl Hilton tegelijkertijd nieuwe bestemmingen verkent”.

Shawn McAteer, hoofd van het label DoubleTree by Hilton wereldwijd: “DoubleTree by Hilton’s sterke groei in Europa en debuut op nieuwe bestemmingen in de regio geven ons meer mogelijkheden om het warme welkom en de kenmerkende gastvrijheid te bieden die gasten van het gerenommeerde label verwachten. Met eigentijdse accommodaties, ultramoderne vergader- en evenementenruimtes, hoogwaardige wellnessvoorzieningen en unieke eetervaringen blijven deze nieuwe accommodaties een voorbeeld van de succesvolle wereldwijde groeistrategie van DoubleTree by Hilton. Zo zijn de vestigingen van het label goed voorbereid om zakenreizigers en vakantiegangers van over de hele wereld te verwelkomen”.

DoubleTree by Hilton Sittard – Nederland

Volgend op een franchiseovereenkomst met Black Label, is in december 2021 een nieuwe vestiging van DoubleTree by Hilton geopend in Sittard. Het historische gebouw beschikt over 90 kamers, een Frans restaurant waarin de hele dag gedineerd kan worden, een fitnesscentrum, vergader- en evenementenruimtes en de uitzonderlijke Bar Bisco in de voormalige kapel van het pand. Het hotel ligt op vijf minuten lopen van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad, waaronder veel gebouwen uit de 16e en 17e eeuw. Daarnaast is het hotel op korte rijafstand van Duitsland en België. DoubleTree by Hilton Sittard is Hilton’s eerste hotel in de Nederlandse provincie Limburg en beidt een unieke kans voor Hilton om zaken- en vakantiereizen van lokale, nationale en internationale reizigers aan te trekken.

DoubleTree by Hilton Hannover Schweizerhof – Duitsland

Na een franchiseovereenkomst met Schweizerhof Hotel GmbH & Co. KG, werd in december 2021 DoubleTree by Hilton Hannover Schweizerhof geopend. Voor deze vestiging was er een plan opgesteld voor een gefaseerde investeringsstrategie in het voorjaar en de zomer om de gewenste faciliteiten te realiseren. Als Hilton’s eerste hotel in Hannover, de hoofdstad van Nedersaksen en één van de toonaangevende beurssteden in de wereld, zal het hotel de stad helpen jaarlijks meer dan 60 internationale beurzen te organiseren. Het hotel telt 200 kamers en is gunstig gelegen. Zo bevindt het zich op minder dan een kilometer van het bank- en gerechtsdistrict van Hannover en ligt het hotel dicht bij het treinstation van de stad. Tot de voorzieningen behoren een bistro-restaurant en bar, 880 m² aan vergaderruimte en wellness- en SPA-faciliteiten.

DoubleTree by Hilton Lyon Eurexpo – Frankrijk

DoubleTree by Hilton Lyon Europexpo is Hilton’s eerste vestiging in Lyon, de op twee na grootste stad van Frankrijk gelegen aan de samenvloeiing tussen de rivieren de Rhône en de Saône. Het eigentijdse hotel werd geopend in januari 2022 en beschikt over 141 gastenkamers, vier aanpasbare vergaderzalen en een fitnesscentrum. Het hotel ligt op enkele minuten afstand van expositiecentrum Lyon Euroexpo, de op één na grootste expositieruimte van Frankrijk, en is tevens dicht bij het Technologische Park van Saint-Priest, waar meer dan 200 bedrijven zijn gevestigd. Het hotel wordt geëxploiteerd onder een franchiseovereenkomst met SARL Societé de l’Hotel du Lac en zal worden beheerd door Solanet Gestion Hôtelière.

DoubleTree by Hilton Milan Malpensa Solbiate Olona – Italië

DoubleTree by Hilton Milan Malpensa Solbiate Olona zal naar verwachting openen in april 2022 waarmee het zich zal aansluiten bij zeven andere DoubleTree by Hilton-hotels in Italië. Het hotel met 246 kamers zal worden geopend na een franchiseovereenkomst met GDF Group, een gevestigde partner voor Hilton in het Zuid-Europese land. Zowel de luchthaven Malpensa, de op één na drukste luchthaven van Italië, als de beurshal Malpensa Fiere, die in 2019 meer dan 250.000 beursgangers verwelkomde, liggen op 15 minuten rijden afstand. Daarnaast is het centrum van Milaan met 25 minuten rijden te bereiken. Het congrescentrum van het hotel, dat zeven vergaderzalen zal bevatten, zal ook vergaderfaciliteiten bieden aan omliggende bedrijven.

DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences – Hongarije

DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences is het eerste DoubleTree by Hilton-hotel in Hongarije en zal gelegen zijn in Pösingermajor, een belangrijke wijk in de hoofdstad van Hongarije. De stad is één van de belangrijkste financiële en culturele centra van Centraal-Europa en de thuisbasis van UNESCO-werelderfgoed zoals Andrássy Avenue en Heroes’ Square. Het prachtige hotel opent haar deuren naar verwachting in 2023, met wellness- en SPA-faciliteiten, een zwembad en vergaderruimte. Het hotel zal openen na een franchiseovereenkomst met Rupphegyi Kft, een Hongaars vastgoedontwikkelings- en managementbedrijf.

DoubleTree by Hilton Brasov City Centre – Roemenië

DoubleTree by Hilton Brasov City Centre is het eerste Hilton-hotel in Brasov, dat na Boekarest de meest bezochte stad van Roemenië is en ook bekend staat om haar rijke middeleeuwse geschiedenis. Het luxe hotel zal ideaal gelegen zijn in het hart van het stadscentrum van Brasov, met gemakkelijke toegang tot de zes industrieparken van de stad en het historische oude stadsgedeelte. Hiermee zal het hotel een aantrekkelijke locatie zijn voor vakantiegangers en zakenreizigers. De opening is gepland voor 2024 en het hotel zal onder meer beschikken over een skybar, een casino met een aparte ingang, vergaderfaciliteiten en een fitness- en wellnesscentrum. Het gebouw zal worden geëxploiteerd zonder een managementovereenkomst tussen Hilton en Crown Venus Residence Estate SRL.

Author Arjen Lutgendorff