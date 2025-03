MSC Cruises heeft aangekondigd dat actrice Drew Barrymore de doopmoeder zal zijn van hun nieuwste vlaggenschip, de MSC World America. De feestelijke doopceremonie vindt plaats op 9 april in de nieuwe MSC Miami Cruise Terminal, waar Barrymore, samen met Orlando Bloom, het schip officieel gaat dopen.



Dit evenement benadrukt de maritieme traditie van de rederij en Barrymore’s enthousiasme voor reizen en het vieren van avontuur. Na de ceremonie zal het schip een driedaagse feestelijke reis maken naar Ocean Cay MSC Marine Reserve, waar tevens een nieuw conservatiecentrum van de MSC Foundation zal worden geopend.

“Toen MSC Cruises me vroeg om de doopmoeder te zijn van MSC World America, zei ik meteen ja!” verklaarde Drew Barrymore, actrice en presentatrice van The Drew Barrymore Show. “Ik hou er absoluut van om te reizen – het geeft mijn ziel energie – en deel uitmaken van iets dat mensen helpt op ongelooflijke avonturen te vertrekken is gewoon geweldig. Er is iets zo magisch aan cruises; ze laten je de wereld op een leuke, onverwachte manier ontdekken. En de MSC World America dopen en het schip een goede reis en veel geluk wensen is zo’n eer.”

“Als familiebedrijf met meer dan 300 jaar zeemansgeschiedenis hebben deze evenementen een speciale en persoonlijke betekenis voor ons. We hechten veel waarde aan de belangrijke maritieme traditie waarbij onze doopmoeder een fles champagne breekt op de romp en het schip officieel de naam geeft, wat geluk en bescherming brengt,” merkte Suzanne Salas op, EVP Marketing, eCommerce & Sales, MSC Cruises USA. “Drew is de perfecte doopmoeder voor MSC World America, en we zijn enthousiast om onze samenwerking met haar voor deze campagne voort te zetten. Ze belichaamt ons merk perfect, met haar verfijnde stijl en gratie, en haar passie voor het comfort en avontuur die we vinden door reizen.”



