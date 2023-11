easyJet kondigt vandaag haar 38e bestemming vanaf Schiphol aan: Malta.



Vanaf 30 april biedt easyJet tweewekelijks, op dinsdag en vrijdag, vluchten aan naar Malta. De route blijft operationeel tot eind oktober 2024, waardoor easyJet-reizigers de gehele zomer kunnen genieten een bestemming waar gemiddeld 300 dagen per jaar de zon schijnt. Met de toevoeging van Malta brengt easyJet het totale aantal bestemmingen vanaf Schiphol op 38.

William Vet, country manager easyJet Nederland, licht toe: “Met de toevoeging van Malta aan ons groeiende netwerk vanaf Schiphol, bieden we reizigers vanuit Nederland nog meer mogelijkheden voor zonvakanties. De nieuwe route naar Malta is een welkome aanvulling op ons aanbod en we blijven ons inzetten om reizigers zowel in de zomer als in de winter unieke en diverse bestemmingen te bieden.”