Vanaf 1 september 2025 zullen de allereerste vernieuwde cabins van de Disney Davy Crockett Ranch beschikbaar zijn voor gasten van Disneyland Paris.

Deze grootschalige renovatie, onder toezicht van Walt Disney Imagineering Paris, belooft een verblijf dat de geliefde rust en natuurlijke omgeving van de ranch behoudt, maar wel met een nieuw thema.

Jonge Woudlopers

Het nieuwe thema is geïnspireerd op de avonturen van Donald en Katrien Duck, samen met de Jonge Woudlopers. De Imagineers hebben in samenwerking met de Design & Delivery en Hotel Resort Product teams gewerkt aan de herontwikkeling van deze accommodaties.

Vervanging

De geleidelijke vervanging van de cabins zal de komende maanden worden voortgezet. Disney Davy Crockett Ranch ligt op slechts vijftien minuten rijden van de Disney Parken.

Foto’s: Disneyland Paris

Bekijk hier meer beelden van de vernieuwde cabins.