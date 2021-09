Elbers (KLM) over heropening VS: “Belangrijk voor KLM en de reisbranche op de weg naar herstel”

Deel dit artikel











“Dit is eindelijk heel goed nieuws. Vooral voor de families die we na anderhalf jaar weer kunnen herenigen, zakenreizigers die we weer naar hun relaties kunnen brengen en alle mensen die we weer een onvergetelijke reis kunnen bezorgen”, aldus Pieter Elbers (president-directeur en CEO KLM) in een eerste reactie op de aangekondigde heropening van de VS.

KLM is blij dat de Amerikaanse overheid maandag bekend heeft gemaakt per november de reisrestricties voor gevaccineerde reizigers uit de EU op te heffen. KLM vliegt op dit moment met een directe vlucht op 9 verschillende bestemmingen in de Verenigde Staten: New York, San Francisco, Boston, Los Angeles, Washington, Houston, Minneapolis, Chicago en Atlanta. Daarnaast biedt KLM met partner Delta Air Lines een nog groter netwerk aan in de Verenigde Staten.

“Voor KLM en de reisbranche betekent dit een belangrijke volgende stap op de weg naar herstel. Reizigers zijn daarnaast gebaat bij stabiele en duidelijke informatie over reisrestricties. KLM roept daarom op om internationaal te streven naar heldere en consequente afspraken hierover, zodat reizigers met vertrouwen toekomstige reizen kunnen boeken.”

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel