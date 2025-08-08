Per 1 oktober 2025 is het gebruik van powerbanks aan boord van Emirates vluchten niet langer toegestaan, meldt de airline.



Een powerbank is een draagbaar, oplaadbaar apparaat dat bedoeld is om andere elektronische apparaten van stroom te voorzien, zoals smartphones, tablets, laptops en camera’s. Passagiers van Emirates mogen nog steeds één powerbank meenemen aan boord, mits aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Powerbanks mogen echter niet meer worden gebruikt in de cabine.

De nieuwe regels van Emirates zijn als volgt:

Reizigers mogen één powerbank meenemen, die minder dan 100 Wattuur (Wh) bedraagt.

Powerbanks mogen niet worden gebruikt om persoonlijke apparaten op te laden aan boord.

Powerbanks mogen niet worden opgeladen via de stroomvoorziening van het vliegtuig.

Alle toegestane powerbanks moeten voorzien zijn van informatie over de capaciteit.

Powerbanks mogen niet in het bagagevak boven de stoelen worden geplaatst, maar moeten worden opgeborgen in de zak in de stoel voor je of in een tas onder de stoel voor je.

Powerbanks zijn niet toegestaan in ingecheckte bagage (bestaande regel).

Waarom voert Emirates deze wijziging door?

Na een uitgebreide veiligheidsbeoordeling kiest Emirates voor een duidelijke en proactieve benadering om risico’s rond powerbanks aan boord te beperken. In de afgelopen jaren is het gebruik van powerbanks door reizigers flink toegenomen, wat heeft geleid tot een stijging van het aantal incidenten met lithiumbatterijen in de luchtvaartsector.

Powerbanks maken meestal gebruik van lithium-ion of lithium-polymeer batterijen. Deze draagbare batterijen zijn ontworpen om apparaten onderweg op te laden. Ze bevatten lithium-ionen die zich in een elektrolytoplossing bevinden. Tijdens het opladen en ontladen bewegen deze ionen tussen twee elektroden. Bij overladen of beschadiging kan ‘thermal runaway’ optreden, een proces waarbij de batterij oververhit raakt doordat de warmte sneller toeneemt dan deze kan worden afgevoerd. Dit kan leiden tot brand, explosies of de uitstoot van giftige gassen.

Veel smartphones en geavanceerde apparaten met lithiumbatterijen beschikken over een intern systeem dat langzaam stroom toevoegt om overladen te voorkomen. Eenvoudige powerbanks hebben deze bescherming vaak niet, waardoor het risico toeneemt. Daarom zijn alle powerbanks onderworpen aan de nieuwe regels van Emirates.

Door het gebruik van powerbanks aan boord te verbieden, verkleint Emirates het risico aanzienlijk. Het verplicht opbergen van powerbanks op toegankelijke plekken in de cabine zorgt ervoor dat het cabinepersoneel snel kan ingrijpen en een eventuele brand direct kan blussen. Veiligheid is een van de kernwaarden van Emirates en vormt de basis van alle operaties en werkwijzen. Emirates blijft zich inzetten voor het continu verbeteren van de veiligheid om reizigers en medewerkers te allen tijde te beschermen