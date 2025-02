Tijdens de ramadan voorziet Emirates vastende passagiers van speciale maaltijdboxen en biedt de luchtvaartmaatschappij extra voorzieningen aan boord en in de lounges.

Op geselecteerde vluchten ontvangen passagiers in alle reisklassen iftar-maaltijdboxen met lichte hapjes, zoetigheden en drankjes zoals laban en water. De maaltijdboxen zijn ontworpen in een stijl die verwijst naar islamitische kunst. Op de luchthavens verstrekt Emirates bij specifieke gates iftar-boxen met onder andere dadels, water en een banaan.

Aanpassingen in de lounges

In de lounges op Dubai International Airport (DXB) worden traditionele ramadan-gerechten geserveerd, zoals Arabische mezze, linzensoep, mixed grill en desserts als baklava en kunafa. Ook de lounges in Caïro en Djedda bieden aangepaste menu’s. Voor reizigers zijn gebedsruimtes en faciliteiten voor rituele wassing beschikbaar. Tijdens de vlucht wordt het exacte tijdstip van iftar berekend aan de hand van de locatie en hoogte van het vliegtuig. De gezagvoerder informeert passagiers zodra de zon is ondergegaan.

Ondersteuning voor Umrah-reizigers

Passagiers die voor Umrah naar Jeddah en Medina reizen, ontvangen eveneens ramadan-maaltijdboxen. Daarnaast mogen zij een fles Zamzam-water van maximaal 5 liter inchecken op Dubai International Airport en diverse luchthavens in Saoedi-Arabië.

Ramadan-content op ice

Het entertainmentsysteem ice biedt tijdens ramadan een selectie religieuze programma’s in het Arabisch en Urdu, evenals populaire series en podcasts. In totaal zijn er meer dan 6500 entertainmentkanalen beschikbaar, waarvan een aanzienlijk aantal in het Arabisch.

Training voor Emirates-personeel

Cabine- en grondpersoneel van Emirates wereldwijd krijgt training over ramadan en de bijbehorende gebruiken, zodat zij passagiers goed kunnen ondersteunen tijdens hun reis.