Emirates viert deze maand het 15-jarig jubileum van de lijndienst tussen Amsterdam en Dubai. Sinds de start in 2010 vervoerde de luchtvaartmaatschappij meer dan 6,7 miljoen passagiers op de route.

Om de mijlpaal te markeren, presenteerde Emirates cabin crew een bloemenkunstwerk van rode tulpen op Schiphol. Raymond van der Veer, Country Manager Emirates Nederland: “We zijn enorm trots om 15 jaar verbinding tussen Nederland en ons wereldwijde netwerk te vieren. Sinds onze eerste vlucht in 2010 zet Emirates zich in om Nederlandse reizigers service van wereldklasse te bieden, en tegelijkertijd toerisme, handel en zakelijke relaties tussen Nederland en de rest van de wereld te ondersteunen. Deze mijlpaal weerspiegelt de sterke samenwerkingen die we hebben opgebouwd op Schiphol, Maastricht Aachen Airport en binnen de bredere reisindustrie. We kijken uit naar nog vele jaren van groei en samenwerking.”

Emirates begon met één dagelijkse vlucht en voert nu 19 vluchten per week uit, deels met het iconische A380-toestel. Joery Strijtveen, Head of Aviation Partnerships bij Schiphol Airport: “We feliciteren Emirates met hun 15-jarig jubileum op Amsterdam Airport Schiphol. Emirates heeft haar aanwezigheid de afgelopen vijftien jaar gestaag uitgebreid, van één dagelijkse vlucht vanuit Dubai in 2010 tot 19 vluchten per week vandaag de dag. Emirates was bovendien de eerste, en is nog steeds de enige, A380-operator op Schiphol. Het toestel blijft een indrukwekkende verschijning op onze luchthaven. We hechten veel waarde aan onze sterke samenwerking, zowel op het gebied van passagiers- als vrachtvluchten, en kijken uit naar de voortzetting van deze succesvolle samenwerking.”