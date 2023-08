Europa-Park heeft de naam van de nieuwe achtbaan in het Kroatische themagebied bekendgemaakt. De achtbaan, genaamd Voltron Nevera powered by Rimac, wordt het hoogtepunt in het zeventiende Europese themagebied en een van de modernste en spectaculairste achtbanen ter wereld.

Met een lengte van 1.385 meter is de achtbaan de langste multi launch coaster op het continent en ook Europees recordhouder met drie versnellingssecties. Mate Rimac, een van de grootste Kroatische uitvinders van dit moment, wordt samen met de joint venture Bugatti Rimac de samenwerkingspartner van de nieuwe achtbaan in het Kroatische themagebied van Europa-Park. De samenwerking werd gisteren (10-8-2023), in aanwezigheid van de Kroatische minister-president Andrej Plenkovic, bekendgemaakt op het Kroatische eiland Hvar, waarvan de architectuur en het landschap als inspiratie dienen voor het nieuw te openen themagebied.

Veertiende achtbaan

De veertiende achtbaan van Europa-Park heeft bijna 300 statoren die de treinen maar liefst vier keer tot 90 kilometer per uur katapulteren, waaronder één keer achteruit. Europa-Park en Rimac hebben een gemeenschappelijke visie en passie voor innovatie, versnelling en perfectie gemeen. Michael Mack over het partnerschap: “De samenwerking is de perfecte match. Het kan niet beter dan met Mate Rimac en zijn team, want de onderneming is 100 procent authentiek. Het is belangrijk voor Europa-Park om te streven naar samenwerkingen die op gelijke hoogte plaatsvinden. Daarom kijken we bijzonder uit naar deze samenwerking. Hier komt een jonge generatie samen die buiten de gebaande paden denkt. We zijn verenigd door onze ondernemersgeest, onze passie voor versnelling en onze speciale relatie met Kroatië. Mijn vrouw Miriam komt uit het land en speelt als zodanig een belangrijke inspirerende rol in het ontwerp van het nieuwe themagebied. Dat onze nieuwe samenwerkingspartner nu ook uit Kroatië komt, maakt me erg trots.”

Foto: Miriam Mack, Mate Rimac en Michael Mack.