Eurostar en London St. Pancras Highspeed hebben een intentieverklaring ondertekend om de capaciteit van station St. Pancras International te verdubbelen. Daarmee willen ze inspelen op de groeiende vraag naar duurzaam internationaal reizen en het station klaarmaken voor de toekomst.

Het gerenommeerde architectenbureau Hawkins\Brown is aangesteld voor een ontwerp- en haalbaarheidsstudie. De uitbreiding verloopt in drie fases:

Fase 1 : Binnen drie à vier jaar moet de capaciteit met 2.700 passagiers per uur toenemen via optimalisatie van bestaande ruimtes, grens- en veiligheidscontroles.

Fase 2 : Herinrichting van de internationale zone en betere verbinding met de hoofdhal, afgerond tegen 2028.

Fase 3: Verdere uitbreidingsmogelijkheden in de jaren 2030, waaronder een nieuwe aankomstverdieping.

De herinrichting moet de capaciteit verhogen van 2.000 naar bijna 5.000 reizigers per uur, zonder ingrijpende verbouwingen en met respect voor het erfgoed van St. Pancras. Volgens prognoses verdrievoudigt de vraag naar duurzaam treinverkeer in Europa tegen 2040 tot 35 miljoen reizigers per jaar.

Eurostar verwacht de komende jaren flink te groeien, onder meer met verbindingen naar Genève en Frankfurt. “Dit project is essentieel om onze klantbeleving te behouden en toekomstige groei mogelijk te maken”, aldus Simon Lejeune, Chief Safety and Stations Officer bij Eurostar.