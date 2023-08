Het aantal passagiers voor Airport Weeze groeide dit zomerseizoen met bijna 50 procent, een record. Dat laat de Duitse luchthaven weten.

Airport Weeze kijkt terug op een recordzomer: 279.117 passagiers stegen op en landden op de luchthaven tijdens de Noordrijn-Westfaalse zomervakantie. In het hoogseizoen van 2022 waren er 186.500 passagiers. Dat is bijna 50 procent meer passagiers dan in dezelfde periode vorig jaar en het aantal starts en landingen groeide opnieuw met bijna 48 procent van 1112 naar 1645.

“De zomervakantiecijfers bevestigen de duidelijke opwaartse trend op onze luchthaven. De goedkope tickets vanaf Weeze zijn dit jaar vooral in trek bij vakantiegangers en voor bezoekjes aan familie of vrienden”, zegt Sebastian Papst, Managing Director van Airport Weeze.

In de afgelopen maanden werden 39 bestemmingen in tien landen aangevlogen vanaf Weeze. Ter vergelijking: in 2022 waren er 28 bestemmingen.