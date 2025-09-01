Ans Sleegers viert feest: het is vandaag precies dertig jaar geleden dat zij zelfstandig reisadviseur werd. Een mijlpaal.



Ans begon ooit op de reisafdeling van de Rabobank totdat de bank aangaf te stoppen met de verkoop van reizen. “Daarom ging ik op zoek naar een nieuwe baan in de reiswereld en kwam een bericht van Star Travel tegen, waarin ze aangaven wat ze in Nederland wilden gaan doen en reisspecialisten zochten. Ik wilde eigenlijk eerst een eigen reisbureau beginnen, maar dit concept sprak me meteen aan.”



Ze vertelt verder: “Als ik zelfstandig, dus zonder aansluiting bij een grote partij, een reisbureau zou willen beginnen, had het destijds weinig tot geen kans tot slagen gehad. Bij de grote touroperators kom je zonder omzet niet eens in beeld. Daarom was Star Travel ideaal. Zij maakten de afspraken met de touroperators en ik maar boeken.” Ans is tegenwoordig aangesloten bij Travelizi als Travel by Ans.



Inmiddels zijn we dertig jaar verder en vierde Ans haar jubileum afgelopen weekend samen met familie, vrienden en branchegenoten.



