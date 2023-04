Flexible Autos gaat doneren aan KWF

Deel dit artikel

Flexible Autos doneert bij iedere gemaakte boeking in de maand april € 5,00 aan KWF Kankerbestrijding. Dit naar aanleiding van het overlijden van Bert Wildeman, Sales Manager Flexible Autos Nederland & België, die op 53-jarige leeftijd is overleden aan deze vreselijke ziekte.

Wie een autohuurboeking maakt bij Flexible Autos, krijgt daarnaast de mogelijkheid om het bedrag dat wordt gedoneerd aan KWF zelf te verhogen met een extra online donatie. Ook wanneer je geen autohuurboeking via Flexible Autos maakt, kun je uiteraard zelf een online donatie doen via deze link: https://www.kwf.nl/donatie/doneren.

“Bert was echt een professional die zich met hart en ziel inzette. Tijdens zijn werkzaamheden voor Flexible Autos is hij écht hard aan het bouwen geweest. Hij heeft iets heel moois neergezet”, aldus Mikel van Nimwegen (Vuelandia, GSA Flexible Autos). “Wat gaan we je missen, Bert. We wensen iedereen heel veel sterkte toe met het verlies van Bert.”

Auteur Arjen Lutgendorff