Van 16 tot 27 november profiteren jouw klanten van 50% korting op alle NCL cruises, tot € 300 p.p. vliegtickets tegoed op geselecteerde afvaarten en ervaren ze Speciality Dining, Premium Drankjes en meer met Free at Sea vanaf slechts € 49,50 p.p., in plaats van de normale dubbele toeslag.

Wacht niet langer, de prijzen van Free at Sea zullen nooit meer beter worden dan dit! En met Norwegian Aqua™️ – de nieuwste evolutie van NCL’s innovatieve Prima Class – nu beschikbaar voor boekingen, kunnen uw klanten nieuwe golven maken terwijl ze veel besparen! Met meer buitenruimte dan welk ander cruiseschip ook zal de Norwegian Aqua™️ jouw klanten in staat stellen om in de Caraïben van meer zon en oceaanzicht te genieten dan ooit tevoren!

Lees hier meer over deze promotie.