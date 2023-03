Flinke omzetstijging reisbranche eind 2022

Deel dit artikel

De reisbranche heeft eind 2022 een flinke omzetstijging mogen noteren, dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De reisbranche noteerde in het vierde kwartaal een omzetstijging van 37 procent.

“Hier was echter de omzet in 2021 bijzonder laag vanwege de maatregelen rondom de coronapandemie. Op jaarbasis groeide de omzet met ruim 74 procent”, aldus het CBS. De omzet van de zakelijke dienstverlening was volgens het CBS in het vierde kwartaal van 2022, dertien procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2022 groeide de omzet van de zakelijke dienstverlening met 18,1 procent.

Ondernemersvertrouwen

“Alle branches binnen de zakelijke dienstverlening zetten in 2022 meer om dan in 2021. In alle branches lag de omzet ook weer boven het pre-coronaniveau van 2019. Daarnaast is het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 toegenomen tot 8,7. Dat is hoger dan in het vierde kwartaal van 2022 (3,3). De afname van het ondernemersvertrouwen in de tweede helft van 2022 heeft niet doorgezet in het eerste kwartaal van 2023”, aldus het CBS.

