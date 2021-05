FTI: verlenging en uitbreiding ‘Corona Zekerheidspakket’

De FTI Group heeft besloten haar Corona Zekerheidspakket te verlengen (tot en met 31 mei 2021) en uit te breiden. De verblijfs- en retourvluchtkosten voor vakantiegangers die positief testen op de bestemming en in quarantaine moeten, worden nu ook gedekt.

“We weten dat veiligheid en zekerheid nu meer dan ooit de hoofdrol spelen bij vakantie. Daarom hebben we een allround zorgeloos arrangement samengesteld voor onze gasten. Met deze reisbelofte garanderen we vakantiegangers een zorgeloze vakantie met maximale veiligheid, zelfs in uitdagende tijden en zonder extra kosten”, legt FTI Group Managing Director Ralph Schiller uit.

Het Corona Zekerheidspakket biedt FTI-gasten die een nieuwe pakketreisboekingen in de periode van 1 mei tot en met 31 mei 2021 maken een dekking vanaf het begin tot het einde van de vakantie, op voorwaarde dat de laatste terugreis is op 31 oktober 2021. Als de gast 72 uur voor aanvang van de vakantie een positieve PCR-test ontvangt, worden de annuleringskosten tot € 1.500 per persoon vergoed door verzekeringspartner HanseMerkur.

Wanneer een positieve PCR-test bij aankomst, tijdens het verblijf of voor de terugvlucht plaatsvindt, neemt FTI extra verblijfs- en maaltijdkosten over voor de gast en medereizigers binnen dezelfde boeking voor maximaal veertien dagen in het geval van quarantaine. Alle kosten voor het boeken van een nieuwe retourvlucht worden ook vergoed tot een maximum van € 500 per persoon, met een maximum van € 3.500 per boeking.

Het Corona Zekerheidspakket omvat ook reismedisch advies, informatie en assistentie via een 24/7 telefonische noodhulplijn tijdens de reis, evenals een ongevallenverzekering tot € 25.000 op de bestemming. “Met het Corona Zekerheidspakket geven we gasten de zekerheid dat ze ook bij een positief testresultaat zonder risico en zonder eventuele extra kosten verzekerd zijn”, vat Schiller samen. Het nieuwe pakket geldt zowel voor pakketreizen als rondreizen inclusief vlucht, als voor X-boekingen met FTI.

“Samen met het FLEXPLUS-tarief, dat de gast tegen een klein tarief kan bijboeken, bieden wij onze gasten veel handvatten om zonder zorgen hun volgende vakantie te boeken. Wij willen onze gasten optimale zekerheid en flexibiliteit bieden”, aldus Joyce Akkersdijk, Sales & Marketing Manager FTI Reizen. Met het FLEXPLUS-tarief kan de gast tot vijftien dagen voor vertrek omboeken of annuleren.

