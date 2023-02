‘Future Goals’ programma van Ajax en Sandals Resorts op koers

Deel dit artikel

In juni kondigden Ajax en Sandals Resorts International, in samenwerking met Sandals Foundation, het ambitieuze Future Goals programma aan. Uit de oceaan gehaalde visnetten en gerecyled plastic afval worden op creatieve manier tot voetbaldoelen voor de jeugd getransformeerd en via nauwe samenwerking met Curaçaose basisscholen profiteert de plaatselijke jeugd van de kracht van sport.

1.100 scholieren getraind

De 25 Future Goals coaches hebben sinds de start van het opleidingsprogramma niet minder dan 1.100 Curaçaose schoolkinderen verwelkomd tijdens hun trainings van mentale en fysieke vaardigheden. De uitdagingen en cases zijn er op gericht om mentale weerbaarheid, de bewustwording van duurzaamheid en het belang van rolmodellen te versterken.

From the ocean, for the future

Op zee verloren visnetten, ook wel spooknetten genoemd, worden in opdracht van de initiatiefnemers van Future Goals door het Curaçaose plasticrecyclingbedrijf Limpi letterlijk omgetoverd in Future Goals voetbaldoelen. Sinds juni, toen het programma tijdens het bezoek aan Curaçao van de Ajax-selectie werd gelanceerd, zijn belangrijke successen geboekt.

Tegen het eind van dit jaar zijn 56 voetbaldoeltjes in gebruik, elk gemaakt uit gerecylede plastic flesdoppen, waarvan er lokaal zo’n 850.000 op stranden en op straat zijn verzameld. Bovendien is elk doeltje ‘goed voor’ zo’n 4 vierkante meter aan uit de oceaan gehaalde spookvisnetten en waarbij uit de restanten handige netjes worden gemaakt voor het vervoer van door Adidas beschikbaar gemaakte voetballen, waarvan er inmiddels bijna 400 in gebruik zijn.

Verdere groei in 2023

Volgend jaar zal het aantal scholieren dat aan Future Goals deelneemt groeien naar 1.500. “Het bereiken van het een jaar geleden bij de lancering van dit programma gestelde doel geeft niet alleen veel voldoening maar bewijst ook onze niet-aflatende toewijding aan het eiland Curaçao en de lokale gemeenschap. Bovendien geven de reacties van studenten en hun schoolmanagement onnoemelijk veel motivatie om door te gaan, te groeien en onze impact te vergroten”, zegt Heidi Clarke, Executive Director van Sandals Foundation.

Auteur Arjen Lutgendorff