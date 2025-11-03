De autoriteiten op Bali hebben de bouw van een controversiële glazen lift op Kelingking Beach, een van de meest gefotografeerde toeristische bestemmingen van het eiland, stilgelegd na felle kritiek over milieurisico’s, veiligheidsproblemen en vermeende vergunningsovertredingen, dat laten meerdere Aziatische media weten.

De 182 meter hoge lift en de aangrenzende 64 meter hoge brug worden gebouwd door de Chinese projectontwikkelaar China Kaishi Group ter vervanging van de steile en vaak gevaarlijke afdaling naar het strand van Nusa Penida, een klein eiland voor de zuidoostkust van Bali.

Kritiek

De nieuwe lift, die toegang tot het strand makkelijker moet maken, krijgt online felle kritiek, met name door de lokale bevolking. Zij beschuldigden projectontwikkelaars ervan de milieuvoorschriften van Bali niet na te leven. Daarnaast is het voor veel mensen een doorn in het oog en doet de lift afbreuk aan de natuurlijke schoonheid van het strand. De bouw van de lift ging in juli 2023 van start. Het is onduidelijk wanneer de bouw wordt hervat.

Jujur Jadi jeleek banget, jadi teringat ada bule yang bilang dia ke bali atau wisata alam Indonesia bukan untuk menikmati hotel bintang 5 atau fasilitas mewah apapun itu, tapi menikmati murni keindahan alam



Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali pic.twitter.com/jclM7WSCw6 — pendakilawas (@pendakilawas) October 27, 2025

Hoofdfoto: X @pendakilawas