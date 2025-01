Bij een brand in het Turkse skigebied Kartalkaya zijn minstens 66 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Het vuur ontstond maandagnacht in het Grand Kartal Hotel, waar 237 gasten verbleven.

Sommigen van de gasten sprongen uit ramen om te ontsnappen; velen kwamen daarbij om of raakten zwaargewond. De brand, vermoedelijk ontstaan in het restaurant, is dinsdagochtend nog niet geblust.

Nederlanders

Getuigen melden chaotische taferelen, waaronder een vader die zijn kind uit een raam hing om het te redden. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. President Erdoğan betuigde zijn medeleven en riep een spoedoverleg bijeen. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak. Kartalkaya, een populair skigebied op vijf uur van Istanboel, is vooral bekend bij lokale wintersporters. Er wordt onderzocht of er Nederlanders betrokken zijn.