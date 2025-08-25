De Raad van Toezicht van het Nederlands Film Festival (NFF) heeft Gunay Uslu, voormalig staatssecretaris Cultuur en Media en huidig CEO van Corendon benoemd als nieuwe voorzitter, dat laat het Nederlands Film Festival weten.

Gunay: “Film is leven, en het leven is soms net een film. Film bereikt en raakt ontzettend veel mensen. Het Nederlands Film Festival is bij uitstek de plek om deze makers aandacht, erkenning en een podium te geven. Als nieuwe voorzitter van de RvT wil ik me daar ook voor inzetten: ruim baan voor de creativiteit van regisseurs, de inventiviteit van producers, het talent van acteurs en al die anderen die onze films mogelijk maken.”

Passie voor film

De festivaldirecteuren Ido Abram en Marjolijn Bronkhuyzen over de benoeming: “Gunay kent de filmwereld bijzonder goed mede dankzij haar ervaring als staatssecretaris Cultuur en Media. Ze heeft hart voor de makers en was de grote voorvechter voor fair pay en fair practice in de culturele wereld. Met haar passie voor film en cultuur en haar strategische visie is Gunay de ideale voorzitter om het Nederlands Film Festival te versterken en verder uit te bouwen, zowel inhoudelijk als financieel.”