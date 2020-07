HAL verandert naam nieuwste schip van Ryndam naar Rotterdam.

Om enkele van de meest gedenkwaardige schepen in de bijna 150-jarige geschiedenis van Holland America Line te eren, verandert de premium cruisemaatschappij de naam van haar nieuwe schip van Ryndam naar Rotterdam. Het schip wordt hiermee het nieuwe vlaggenschip van de vloot.

Het zevende schip dat de historische naam Rotterdam zal dragen, wordt afgeleverd op 30 juli 2021. Vanwege de wereldwijde gezondheidssituatie is de levering iets vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijk geplande levering in mei 2021. Wanneer Rotterdam wordt afgeleverd vanaf Fincantieri’s Marghera-werf in Italië, brengt het de zomer door met het verkennen van Noord-Europa en de Oostzee met rondreizen vanuit Amsterdam, Nederland. Gasten en reisadviseurs met klanten die zijn geboekt op de eerste afvaart met het schip in mei of op routes tot en met 30 juli, worden gecontacteerd en krijgen de mogelijkheid aangeboden om te omboeken.

Krachtig

“Het eerste schip van Holland America Line was de originele Rotterdam. Het bedrijf had jarenlang zijn hoofdkantoor in deze stad en de naam is een kenmerk door onze hele geschiedenis sinds 1872, dus de Rotterdam is overduidelijk krachtig en symbolisch”, aldus Gus Antorcha (President van Holland America Line). “Met het huidige schip Rotterdam die ons bedrijf verlaat, wisten we dat we een unieke kans hadden om de naam voor ons nieuwe vlaggenschip te omarmen. We zetten hiermee de traditie voort een Rotterdam in onze vloot te hebben. Zeven is een geluksgetal en we weten dat het schip onze gasten veel vreugde gaat brengen terwijl het de wereld rondreist.”

Route

Varen aan boord van Rotterdam VII begint op 1 augustus met de zevendaagse Premiere Voyage van het schip dat vertrekt van Triëst, Italië, naar Civitavecchia (Rome), Italië, met aanleghavens in de Adriatische Zee en Zuid-Italië. Het schip vaart op 8 augustus vanuit Civitavecchia op een veertiendaagse cruise door de westelijke Middellandse Zee en vervolgens verder naar Amsterdam. Van 22 augustus tot 10 oktober vaart het schip vanuit Amsterdam op drie zevendaagse routes naar Noorwegen, één 14-daagse route naar de Oostzee en één 14-daagse route naar Noorwegen, IJsland en de Britse eilanden. Een trans-Atlantische cruise maakt het eerste Europese seizoen compleet met een veertiendaagse reis van Amsterdam naar Fort Lauderdale, Florida. Om gasten die van mei tot en met juli geboekt zijn op geannuleerde routes van Ryndam toch te kunnen ontvangen, ondergaan de routes van het cruiseschip Nieuw Statendam ook een aantal veranderingen om zoveel mogelijk overeen te komen met voormalige afvaarten van Ryndam.

$100

Gasten die geboekt hebben op de oorspronkelijk geplande eerste vaart van Ryndam, worden omgeboekt op de eerste afvaart van Rotterdam met vertrek op 01 augustus, en ontvangen aan boord een tegoed van $100 per persoon. Alle andere gasten die geboekt waren op getroffen Ryndam- of op Nieuw Statendam-cruises worden automatisch omgeboekt naar een vergelijkbare, toekomstige cruisedatum in de zomer tegen hetzelfde betaalde tarief. Gasten ontvangen een tegoed van $100 per persoon voor cruises van 10 dagen of minder en $250 per persoon voor routes van 12 dagen of meer. Gasten worden gevraagd te wachten tot ze de komende weken de bijgewerkte boekingsbevestigingen ontvangen, voordat ze contact opnemen met Holland America Line voor aanvullende wijzigingen in de boeking.

