Hanne Buis vertrekt bij Schiphol

COO Hanne Buis vertrekt per 1 februari bij Royal Schiphol Group. In de afgelopen periode is een verschil van inzicht ontstaan dat de directie en raad van commissarissen (RvC) gezamenlijk en intensief hebben geprobeerd te overbruggen.

Het verschil van inzicht betreft de operationele aansturing van de luchthaven. Ondanks de gezamenlijke inspanningen is het niet gelukt het verschil te overbruggen. Daardoor ziet de RvC geen andere mogelijkheid dan de arbeidsovereenkomst met Hanne Buis te beëindigen. De directie van Schiphol bestaat daardoor tijdelijk uit CEO Ruud Sondag en CFO Robert Carsouw. In de ontstane vacature zal spoedig worden voorzien.

“Ik heb met veel energie en plezier gewerkt bij Schiphol Group en betreur het dat we op basis van dit verschil uit elkaar gaan. De luchtvaartsector is een belangrijke sector die Nederland verbindt met de wereld. Ik ben dankbaar dat ik al die jaren in verschillende rollen bij heb kunnen dragen aan die verbinding en aan de nodige veranderingen in de luchtvaart. Ik ben trots op alle medewerkers, partners en alle andere partijen die elke dag Schiphol maken”, aldus Buis.

Author Arjen Lutgendorff