Vijftien jaar Avila Reizen! De afgelopen jaren heeft het reisbedrijf een prachtig team aan specialisten mogen verwelkomen. Specialisten die elke dag klaarstaan voor jou en jouw gasten om de meest bijzondere reizen geheel op maat samen te stellen.

“Het is vanuit dit specialisme en deze kennis dat we onze gasten alle zeven continenten kunnen laten ontdekken. Kennis die Avila Reizen graag deelt. Daarom lanceren we ‘Beyond Dreams: De Podcast’, waarin we je meenemen naar alle uithoeken van onze planeet in een achtdelige serie”, aldus de reisorganisatie.

In deze aflevering spreken Sharon Evers en Dylan Cinjee met Jasper Hermans van het Zuid-Afrikaans geïnspireerde Restaurant SAAM en Avila-specialisten Marjet Young en Laura Marais-Schenk.

Ze gaan dieper in op Zuid-Afrika als een toegankelijke en diverse bestemming en de unieke kenmerken van landen als Botswana, Zambia en Zimbabwe. Deze aflevering benadrukt de magie van safari’s, geeft reistips en gaat over veiligheid en het belang van natuurbehoud.

Afrika is een geschikte reisbestemming voor iedereen. Dat hoor je hier!

Wil je meer informatie over Avila Reizen: