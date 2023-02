Het ANVR-Congres gaat dit jaar naar…

Deel dit artikel

Van 16 tot en met 19 november vindt het ANVR-Congres plaats in Asturië in Noord-Spanje. “Asturië ligt in het noordwesten van Spanje en heeft een prachtige natuur en aardig wat werelderfgoed wat beschermd wordt door UNESCO”, aldus de ANVR.

Frank Oostdam (directeur ANVR): “Het was dit jaar een moeilijke beslissing. We hebben met veel gepassioneerde mensen uit verschillende mooie vakantiebestemmingen gesproken. Het nog tamelijk onbekende Asturië heeft ons het meest verrast en zal ook zeker de congresgangers verrassen.” Ignacio Valle Muñoz (directeur van het Spaans Verkeersbureau): “Wij zijn ontzettend blij met de kans die wij krijgen om het noorden van Spanje extra op de kaart te kunnen zetten. Asturië is een waar natuurparadijs en openlucht museum, klaar om ontdekt te worden.”

Weer vliegen

Transavia zal de congresvlucht verzorgen, maar er zijn meerder manieren om in Asturië te komen, In de zomer ontvangt de regio veel bezoekers die met de auto komen en Vueling vliegt twee keer per week op deze bijzondere regio, daarnaast is het mogelijk om met de trein naar Oviedo te reizen. Mede door deze vele verschillende reismogelijkheden is de keuze van de ANVR op deze regio in Spanje gevallen.

Auteur Dylan Cinjee