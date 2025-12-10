Als hét travel & lifestyle event van Nederland creëren we een unieke beleving waar inspiratie en persoonlijke interactie centraal staan: welkom op het Vakantie Festival, dat van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 februari 2026 wordt gehouden in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

Tegen het einde van de eerste festivaldag op donderdag 5 februari, nodigen we alle reisprofessionals uit voor een exclusieve netwerkborrel om samen de successen en de toekomst van dit nieuwe evenement te bespreken. Wij willen je graag laten zien wat wij, samen met onze partners, hebben gecreëerd en neergezet. Daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op.

Op donderdag 5 februari ben je vanaf 15.00 uur van harte welkom om het event ‘live’ te ervaren. Aansluitend, van 17.00 tot 21.00 uur, vindt de B2B-avond plaats, verspreid over het gehele event.

Loop met het team over het Vakantie Festival, laat je inspireren en geniet van hapjes, drankjes en uiteraard: entertainment!

Zien we je daar?


