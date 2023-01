Holland America Line trapt jubileumjaar af in Rotterdam

Deel dit artikel

Holland America Line heeft vandaag het 150-jarig jubileum afgetrapt in de Sociëteit aan de Maas in Rotterdam. “In 2023 hebben we gelukkig weer het vizier op de toekomst. Er zijn nog genoeg zaken gaande in de wereld die impact kunnen hebben op de reissector, maar ik denk dat we met elkaar kunnen concluderen dat de consument weer reislustig is geworden. We willen dus vanaf nu ook vooruitkijken”, aldus Nico Bleichrodt (Vice President International Sales at Holland America Line).

Het is niet de eerste keer dat er wordt stilgestaan bij het 150-jarig jubileum. In oktober 2022 was het 150 jaar geleden dat het eerste schip vertrok vanuit Rotterdam, maar dit jaar bestaat de rederij officieel 150 jaar. Nico: “Op 18 april 1873 is Holland America Line officieel opgericht, toen nog onder de naam Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart-Maatschappij. Dit jaar zullen we op 18 april ook stilstaan bij dit heugelijke feit. We zijn druk bezig met de voorbereidingen om daar een memorabel feest van te maken, meer informatie volgt binnenkort.”

Exclusieve en langere routes

Holland America Line is op dit moment ook bezig om haar positionering opnieuw te bepalen. Nico: “Er is een groot onderzoek geweest in Amerika om te kijken wie onze klantenkring precies is. We willen we terug naar waar we goed in waren voor de pandemie, namelijk langere cruises en cruises met bijzondere bestemmingen. We hebben in het verleden veel zevendaagse cruises gehad, maar we willen weer meer exclusieve routes gaan aanbieden. Ook in 2024 zullen we nieuwe en langere routes gaan aanbieden. Daar hebben we ook de juiste doelgroep voor. Er is ontzettend veel concurrentie in de cruisebranche en een zevendaagse cruise door de Caribbean of door de fjorden zal er altijd blijven, maar we proberen ons nu meer te richten op de ’empty nesters’ of de gepensioneerde koppels die meer tijd en geld hebben om exclusieve cruises te maken.”

Lees meer in de volgende Travelpro over het 150-jarig jubileum en de plannen voor 2023 en 2024.

Author Dylan Cinjee