Holland America Line: tweede 150-Jarig Jubileum Trans-Atlantische cruise

Deel dit artikel

Nu het 150-jarig bestaan op 18 april 2023 nadert, voegt Holland America Line een tweede trans-Atlantische jubileum cruise aan boord van Rotterdam toe aan het schema van feestelijke evenementen. Met vertrek uit Fort Lauderdale, Florida, op 4 april 2023, vaart de zestien nachten durende cruise naar Rotterdam, waarbij de eerste reis van Holland America Line in omgekeerde richting wordt herhaald.

Vanuit Fort Lauderdale zet het schip koers naar New York City waar het uitzonderlijk een nacht blijft liggen waardoor gasten extra tijd hebben om de bruisende stad te ontdekken zoals het Vrijheidsbeeld, Ellis Island, Empire State Building, Broadway en nog veel meer. Rotterdam zal dan acht dagen op de Atlantische Oceaan vertoeven. Hierbij worden Plymouth en Dover (Londen) aangedaan voordat het schip op 18 april – Holland America Line’s 150e verjaardag – aankomt in Rotterdam voor een overnachting vol festiviteiten.

“Toen we ons verdiepten in de planning van de evenementen rondom onze 150e verjaardag, wisten we dat de beste plek om de datum van onze oprichting te vieren in de stad Rotterdam was, waar het allemaal begon”, zegt Gus Antorcha, president van Holland America Line. “Deze cruises, die ons eerste vertrek en ons jubileum markeren, zullen ongelooflijk gedenkwaardig zijn omdat we onze eerste afvaart uit de jaren 1870 herbeleven, maar dan op een modern, luxe cruiseschip. We verwachten dat de aprilcruise net zo populair zal zijn als de oktobercruise in 2022.”

Om een seizoen vol festiviteiten te starten, kondigde Holland America Line de eerste unieke 150e verjaardagscruise aan die zal vertrekken vanuit Rotterdam op 15 oktober 2022, precies 150 jaar na het vertrek van de eerste reis van de Rotterdam I. Deze cruise zal die eerste oversteek overdoen, van Rotterdam naar New York, met stops in Plymouth en Dover, en dan door naar Fort Lauderdale. Het schip blijft ‘s nachts in New York voor speciale festiviteiten.

Om de nieuwe afvaart van 4 april mogelijk te maken, zijn drie cruises geannuleerd en zijn alle gasten en hun reisadviseurs op de hoogte gebracht. Boekingen voor de nieuwe oostelijke trans-atlantische oversteek zullen op 14 juli 2022 voor het publiek beschikbaar komen.

Author Arjen Lutgendorff